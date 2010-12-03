Убивцю міліціонера підозрюють у нападах на банки

Харків. 3 грудня. УНІАН. Прокуратура Харківської області встановила, що підозрюваний у вбивстві працівника міліції Артем ДЕРИГЛАЗОВ причетний до чотирьох розбійних нападів на банківські установи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

Г.ТЮРІН підкреслив, що в ході слідства «були знайдені беззаперечні докази, що ця людина здійснила ще чотири розбої на банківські заклади».

Прокурор області зазначив, що на разі підозрюваний обвинувачується не тільки у вбивстві працівника міліції, замаху на вбивство ще двох співробітників міліції, зберіганні, носінні та переробці вогнепальної зброї, але й у здійсненні чотирьох розбійних нападів.

За словами Г.ТЮРІНА, справа про вбивство міліціонера була розслідувана слідчим відділом прокуратури й найближчим часом її розгляд за суттю розпочне суд.

Як передавав УНІАН, 7 липня у Харкові у відповідь на прохання пред’явити документи 21-річний Артем ДЕРИГЛАЗОВ спочатку почав утікати від працівників міліції, а потім здійснив кілька пострілів з вогнепальної зброї у працівника міліції Сергія Євлахова. Міліціонер від отриманих поранень помер на місці.

8 липня під час затримання А.ДЕРИГЛАЗОВА, який разом із батьком забарикадувався у своєму будинку та почав відстрілюватися від працівників міліції, було поранено двоє правоохоронців.

9 липня Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ особисто прибув до Харкова та нагородив посмертно відзнакою МВС України «Хрест Слави» С.Євлахова.