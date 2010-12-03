Прокуратура Харківщини береться за землю

Харків. 3 грудня. УНІАН. У прокуратурі Харківської області створено відділ контролю за дотриманням природоохоронного і земельного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

«У зв’язку тим, що дуже велика увага приділяється сьогодні дотримання земельного законодавства, то було прийнято рішення, щоб підсилити підрозділи обласної прокуратури. З відділу контролю за дотриманням природоохоронного законодавства створили відділ контролю за дотриманням як природоохоронного, так і земельного законодавства. Додали туди кілька співробітників, і тепер питання, які раніше знаходилися в різних структурних підрозділах, акумульовані саме тут», - сказав Г.ТЮРІН.

Він підкреслив, що ця реорганізація принесла результати, і за час із моменту реорганізації відділу «було додатково порушено 3 кримінальні справи зі збитками від 1,5 млн. грн. до 2,5 млн. грн., де реально посадовці будуть притягнуті до кримінальної відповідальності».

В цілому, за даними прокурора, за фактами неправомірного посягання на землю у цьому році порушено 14 кримінальних справ, винесено 211 приписів і подань, на незаконні рішення винесено 415 протестів. До відповідальності притягнуто 116 посадових осіб, відшкодовано 2,4 млн. грн.

За даними Г.ТЮРІНА, цього року органи прокуратури повернули в державну власність 356 га земельних ділянок. На сьогодні в судах знаходяться 142 позови про відшкодування шкоди, заподіяної самовільним захопленням земельних ділянок і використання земель не за цільовим призначенням, на суму 9 млн. грн., а також 51 позов про повернення в державну власністю земельних ділянок загальною площею понад 100 га.