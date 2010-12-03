У Харкові підписано Меморандум порозуміння між владою й бізнесом

Харків. 3 грудня. УНІАН. Сьогодні у Харкові підписано Меморандум порозуміння між Харківською облдержадміністрацією, представниками державних органів контролю, виробниками основних продовольчих товарів, суб’єктами оптової торгівлі та мережами супермаркетів продовольчого профілю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в церемонії підписання Меморандуму взяли участь: губернатор Михайло ДОБКІН, заступник голови облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, начальник Головного управління економіки Сергій АВЕРШИН, Головного управління агропромислового розвитку ХОДА Ігор ЗУБРИЧ, представники Державної інспекції з контролю за цінами в Харківській області, Харківського обласного Головного управління у справах захисту прав споживачів, Харківського територіального відділення Антимонопольного комітету України, керівники 9 мереж супермаркетів та керівники 23 підприємств переробної промисловості.

У ході церемонії підписання Меморандуму М.ДОБКІН зазначив, що такий формат взаємин влади і бізнесу виникає вперше. «Сьогодні влада і бізнес зробили спільний крок вперед, крок назустріч мешканцям нашого міста та області, - сказав МДОБКІН.

«Я впевнений, - додав він, - що наш приклад наслідуватиме вся Україна. Гадаю, що від Меморандуму, який ми сьогодні з вами підписали, виграють усі. Ми почали вибудовувати цей маленький «міст» між представниками бізнесу і новою владою. З кожним нашим спільним рішенням, нашими спільними діями він буде міцніти і служити на благо мешканців нашого регіону ще дуже довгий час».

Очікується, що підписання Меморандуму порозуміння забезпечить збереження стабільної цінової ситуації в регіоні.

Виробники основних продуктів харчування, згідно з пунктами Меморандуму, зобов`язуються забезпечити стабільні оптово-відпускні ціни на основні продукти харчування, а оптові підприємства – мінімальні оптові націнки на вказану в Меморандумі продукцію.

Керівники мереж супермаркетів зобов’язуються максимально позбавлятися від посередників, віддавати перевагу при укладенні договорів на постачання продукції безпосередньо її виробникам, максимально рекламувати в супермаркетах товари соціальної групи, ціни на такі товари і їхніх виробників.

У свою чергу, обласна державна адміністрація забезпечить підтримку підприємств у рішенні їхніх проблем, а також сприятиме інтервенції продовольчої продукції з державних резервів.

«Ми перейшли на новий рівень відносин, який називається соціально відповідальний бізнес. Повірте, ваше розуміння, з яким ви підійшли до підписання сьогоднішнього документа - це не крок назустріч владі, це крок назустріч людям, які кожен день роблять покупки у ваших супермаркетах, гіпермаркетах і магазинах. Це стосується кожного харків`янина, кожного жителя області, і покрутивши, все це окупиться сторицею», - наголосив заступник губернатора Ю.САПРОНОВ.