Тюрін сподівається, що справа Климентьєва буде розкрита

Харків. 3 грудня. УНІАН. У справі про зникнення харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА залишається чотири версії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

Г.ТЮРІН не став виокремлювати якусь пріоритетну версію, наголосивши, що всі з них є «рівноцінними».

«Виділити з них, яка більш вірогідна, яка менш вірогідна, я би цього не став робити. Дехто каже, що перша – найважливіша, пов’язана з професійною діяльністю, я володію інформацією по справі та по оперативній роботі, і я би сказав, для мене всі чотири версії, які на сьогодні є, всі рівноцінні. Їх потрібно відпрацювати», - сказав Г.ТЮРІН.

Прокурор області підкреслив, що сьогодні триває активна робота, працюють найдосвідченіші слідчі як Головного слідчого управління МВС України, так і місцеві слідчі та велика кількість оперативних співробітників.

«Сподіваюсь, що справа буде розкрита, потрібний певний час і певна удача», - зазначив І.ТЮРІН.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однак міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.

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