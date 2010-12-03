У суботу на Харківщині можливий дощ, потеплішає

Харків. 3 грудня. УНІАН. У суботу, 4 грудня, по Україні буде хмарно з проясненнями. Тумани, дощ з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західних областях вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів; температура протягом доби – 6-1° морозу.

У південній та східній частині без істотних опадів, лише на Одещині, Миколаївщині та Харківщині дощі; температура вночі - 5-10°, на сході - 0-5° тепла, вдень - 9-14°, в Криму вночі - 8-13° тепла, вдень - 18-23° тепла.

На решті території дощ, місцями з мокрим снігом; температура вночі - від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 1-6° тепла, на Дніпропетровщині - до 11°.

На більшій частині території країни тумани, вночі у північних та східних областях місцями ожеледь, на дорогах північної половини ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

У Київській області хмарно. Вночі помірні, вдень невеликі опади. Часом туман, вночі слабка ожеледь, дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 1-6° тепла.

У Києві хмарно. Вночі помірні, вдень невеликі опади. Часом туман, вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - близько 0°, вдень - 2-4° тепла.