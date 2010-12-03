У Харкові прокуратура натрапила на ще один «міліцейський» наркотрафік

Харків. 3 грудня. УНІАН. Прокуратура Харківської області розслідує справу про канал постачання на Харківщину наркотиків, організований працівником міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

За його словами, у справі фігурують 6 осіб, і є реальна перспектива передати її до суду вже у січні.

«У нас є ще одна справа в слідчому відділі, розслідується, де проходить 6 громадян, у тому числі працівник міліції, який організував поставки з інших областей сюди наркотиків. Ми плануємо закінчити цю справу в січні-лютому, направити як організовану злочинну групу до суду», - сказав Г.ТЮРІН.

Прокурор області наголосив, що всі кримінальні справи, пов’язані з протиправною діяльністю працівників міліції знаходяться під посиленим контролем прокуратури.

Як передавав УНІАН, восени 2009 року на Харківщині співробітники СБУ і прокуратури затримали членів міжрегіональної злочинної групи, яка займалася торгівлею наркотиків. Як установило слідство, організаторами групи були діючі співробітники ГУ МВС України в Харківській області.

За даними СБУ, організаторами злочинної групи були заступник начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків та начальник відділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними СБУ, під час затримання у наркоторговців вилучено понад 20 кг макової соломки, 12 тис. пігулок трамадолу, декілька сотень пігулок экстазі. 7 жовтня 2010 року прокуратура Харкова передала справу до суду.