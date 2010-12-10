Кернес удостоєний звання лауреата антипремії «Будяк року-2010»

Харків. 10 грудня. УНІАН. Мер Харкова Геннадій КЕРНЕС став лауреатами антипремії «Будяк року-2010», яку щорічно встановлює Української гельсінської спілки з прав людини.

Про це повідомили на прес-конференції в УНІАН члени Експертної групи Української гельсінської спілки.

За словами голова фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірини БЕКЕШКІНОЇ, Г.КЕРНЕС, а також ще один харків’янин - суддя та Сергій ЛАЗЮК, посіли друге місце антирейтингу за ухвалення рішення про затримання на 15 діб людей, які протестували проти вирубки дерев у парку Горького.

Головним призом антипремії «Будяк року-2010» нагороджений міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

Як зазначив виконавчий директор УГС Володимир ЯВОРСЬКИЙ, «Анатолій МОГИЛЬОВ отримує золотий «Будяк» за свідому політику зневаги прав людини та основоположних свобод. І цьому є достатньо широка аргументація, що складається з фактів і загалом з політики МВС, яка реалізовуються цього року».

Виконавчий директор УГС уточнив, що йдеться про збільшення вдвічі насильницьких смертей у порівнянні з попереднім роком, незаконне перешкоджання мирним зібранням та затримання їх організаторів, відсутність незалежних розслідувань незаконних дій міліції, примусове проведення дактилоскопії людей при затриманні міліцією, посилення контролю за пересуванням осіб, а також за іноземцями.

«Мета нашої премії символічна. Україна - це як поле, де є як корисні, так і некорисні рослини, які символізують корисних та некорисних людей, і просто вказуємо цих будяків, яких треба виполювати, оскільки вони не просто заважають нам жити, вони заважають нам розвиватися і створюють дуже багато проблем людям в країні», - пояснив В.ЯВОРСЬКИЙ.

Друге місце антирейтингу посів голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

В.ЯВОРСЬКИЙ додав, що за час існування цієї антипремії лише одного разу її вдалося особисто передати людині, яка була нагороджена «Будяком». «Пану ЛУЦЕНКУ, наприклад, цей «Будяк» вручався прямо в руки, це відбулося на засіданні Громадської ради з прав людини. Інші люди зазвичай відмовлялися отримувати особисто цей будяк, тому ми надсилали їх кур`єрською поштою. Ці будяки будуть доставлені в приймальню Служби безпеки України, оскільки люди зазвичай відмовляються отримувати премії особисто», - зазначив він.

Довідка УНІАН. Українська гельсінська спілка з прав людини заснувала антипремію «Будяк року» у 2006 році з метою привернення уваги громадськості до брутальних порушень прав людини, що відбулися в державі упродовж року, та стимулюють суспільну дискусію щодо небезпечних для прав людини тенденції у країні.

Антипремія вручається щороку 10 грудня особам та організаціям, які найбрутальніше порушують права людини.