Колишнього гендиректора Харківського авіазаводу посадили на 10 років
Вирок Павлу Науменку за розтрату коштів у великих розмірах 13 грудня виніс Київський районний суд Харкова…
Харків. 14 грудня. УНІАН. Колишній директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП) Павло НАУМЕНКО засуджений на 10 років позбавлення волі за розтрату майна в особливо великих розмірах.
Як передає кореспондент УНІАН, вирок у справі, судове слухання якої завершилося у місцевому суді Київського району міста Харкова, був винесений у понеділок, 13 грудня.
Згідно з вироком суду, П.НАУМЕНКА засуджено на 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за розтрату майна в особливо великих розмірах.
Кримінальна справа була порушена у 2006 році слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Харківській області за фактом розтрати державного майна посадовими особами Харківського авіазаводу шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України).
У 2007 році слідчим відділом облуправління СБУ було порушило кримінальну справу стосовно П.НАУМЕНКА за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (розтрата майна в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки).
Вирок Київського райсуду у справі П.НАУМЕНКА від 13 грудня був винесений за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.
Засудженого було взято під варту у залі суду.
Як повідомляв УНІАН, П.НАУМЕНКО очолював ХДАВП з 2002 р. На початку 2007 р. СБУ порушила кримінальну справу щодо П.НАУМЕНКА за фактами фінансових зловживань.
8 травня 2007 р. П.НАУМЕНКО написав заяву про звільнення з посади генерального директора ХДАВП за власним бажанням. З того часу він лікувався, перебував на лікарняному і згідно з наказом Міністерства промислової політики мав бути звільнений одразу після одужання. Контракт П.НАУМЕНКА закінчувався влітку 2007 р.
П. НАУМЕНКО був затриманий Службою безпеки України 2 жовтня 2007 р. у Харкові.
До суду справа була передана прокуратурою Харківської області 4 лютого 2007 р. За словами тодішнього прокурора Харківської області Василя СИНЧУКА, П.НАУМЕНКУ «інкримінуються дві статті: 191 (ч.5) і 366 (ч.2) – зловживання посадовою особою службовими обов’язками. При керівництві підприємством сталася з його вини розтрата фінансових ресурсів в особливо великих розмірах». Із П.НАУМЕНКА було взято підпису про невиїзд. За даними прокуратури, встановлений на той час розмір коштів, розтрата яких сталася з вини П.НАУМЕНКА, становив 40,4 млн. грн.