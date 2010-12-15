Ярославський вимагає від Суркіса не ображати клуб «Металіст» і його уболівальників

Харків. 15 грудня. УНІАН. Президент ФК «Металіст», координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ зажадав від президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА перестати ображати клуб «Металіст» та його уболівальників.

Свою вимогу О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ поставив у своєму виступі на XII Конгресі Федерації футболу України, який сьогодні проходить у Києві.

«Колеги, я довго слухав ці байки Крилова. Чотири години я слухав, як ображають меню, клуб, уболівальників», - звернувся він до делегатів Конгресу.

За словами О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, клуб «Металіст» останнім часом все частіше піддається атакам з боку ФФУ, хоча при цьому демонструє стабільне зростання і позитивні результати, бере участь у підготовці до євро-2012.

«За останні п’ять років «Металіст» узяв 4 «бронзи». Я вклав мільйони доларів у підготовку до євро-2012», - наголосив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Президент харківського клубу зазначив, що вже декілька годин слухає образи як на свою адресу і адресу клубу, так і на адресу його уболівальників. Як приклад він привів ситуацію з нібито договірним матчем між «Металістом» і «Карпатамі», про що неодноразово говорив на конгресі Г.СУРКІС

Упевненість Г.СУРКІСА в тому, що українські клуби програють процес в Лозанні, куди ті звернулися у пошуках справедливого рішення, наштовхує О.ЯРОСЛАВСЬКОГО на думку про за ангажованість президента ФФУ. «У Григорія Михайловича що, «лапа» в Лозанні?», - поцікавився бізнесмен.

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ зажадав від Г.СУРКІСА надалі бути акуратнішим при висловлюваннях на адресу клубу та його уболівальників, а також резюмував свій виступ такими словами: «Бай-бай, Гриша, говорить вам футбольна громадськість».