В ДТП під Чугуєвом загинув громадянин Росії

Харків. 18 грудня. УНІАН. Внаслідок ДТП, яка сталася на 85-му кілометрі автошляху Чугуїв – Мілове в Харківській області, загинув громадянин Росії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ ГУ МВС України в Харківській області, рухаючись автотрасою, водій автомобіля ВАЗ-2109 1962 року народження, громадянин РФ, не впорався з керуванням, зачепив праве по ходу руху узбіччя дороги, виїхав на полосу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2107 під керуванням водія 1962 р.н., що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій ВАЗ-2109 загинув на місці пригоди, пасажир автомобіля ВАЗ-2109, водій та 2 пасажира автомобіля ВАЗ-2107 отримали тілесні ушкодження та були доправлені до районної лікарні міста Куп’янськ.