Прокуратура «зжалілася» над керівниками харківського Міськелектротрансу

Харків. 5 грудня. УНІАН. Прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи за фактом невиплати зарплати на харківському КП «Міськелектротранс».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник прокурора Харківської області Олександр КИРИЛЮК, коментуючи результати перевірки органами прокуратури факту невиплати зарплати на комунальному підприємстві.

«Органами прокуратури відмовлено в порушення кримінальної справи у зв’язку з тим, що не повністю вина за невиплату заробітної плати лежить на керівництві цього підприємства», - сказав О.КИРИЛЮК.

Він підкреслив, що керівництво КП «Міськелектротранс» не мало реальної можливості виплатити заробітну плату своїм робітниками.

«Більша частина грошей просто не перерахована з державного бюджету, а ставити в вину невиплату заробітної плати ми можемо лише в тому випадку, якщо звинувачувана особа мала реальну можливість це зробити. На рахунку підприємства грошей фактично немає, а частина грошей, які є, підприємство було вимушене спрямувати на ремонт і підтримання в належному стані рухомого складу», - зауважив О.КИРИЮК.

Як передавав УНІАН, 20 грудня у Харкові розпочався страйк працівників КП «Міськелектротранс» з вимогами виплати зарплат. Протягом чотирьох днів на маршрути не виходили близько 360 тролейбусів і трамваїв всіх чотирьох міських депо. Загальна сума заборгованої зарплати колективу «Місьелектротрансу» на момент страйку становила 22,4 млн. грн., і її не сплачували із серпня 2010 р.

Страйкарі вимагали, зокрема, негайної виплати зарплат за кілька місяців включно з авансом за грудень, термінового створення комісії з вивчення ситуації на КП «Міськелектротранс», звіту на сесії міськради директора підприємства Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО, проведення звітних профспілкових зборів у всіх депо з метою перевиборів керівництва профкомів, припинення реорганізації «Міськелектротрансу» в підприємство «Харківпас» і закриття тролейбусного депо №2 та Жовтневого трамвайного депо, а також припинення ліквідації маршрутів і транспортних розв’язок у Харкові.

23 грудня Харківська облрада виділила з обласного бюджету для виплати зарплат страйкарям 5 млн. грн. За даними міського голови Геннадія КЕРНЕСА, загалом для виплати заборгованих зарплат колективу «Міськелектротрансу» мало надійти 13 млн. грн., близько 8 млн. грн. з яких спрямовує Кабінет міністрів.

25 грудня працівники КП «Міськелектротранс» припинили акцію протесту.