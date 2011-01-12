Зайчук заперечує, що пенсійна реформа спровокувала масовий вихід на пенсію

Харків. 12 грудня. УНІАН. Пенсійна реформа не спровокувала масовий вихід громадян на пенсію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив голова правління Пенсійного фонду України Борис ЗАЙЧУК, коментуючи інформацію деяких ЗМІ про масовий вихід представників силових структур на пенсію.

«Кожен рік у грудні всі силовики погрожують писати заяву. Розмови йдуть – вони обіцяють. Побачите скільки їх прийде, – сказав Б.ЗАЙЧУК. – Кожен рік ідуть розмови, і ми чекаємо січня. Кожен рік одна й та сама кількість. Помісячно воно залишиться так само».

Б.ЗАЙЧУК зауважив, що традиційно на початку кожного року відбувається сезонне збільшення бажаючих піти на пенсію. На його думку, це пов’язане зі щорічною інвентаризацію пенсійних справ, яка відбувається саме в цей період, і ніякого відношення до цього не має запроваджувана пенсійна реформа.