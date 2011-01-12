Дефіцит ПФУ в 2011 році становитиме 17,7 млрд. грн.

Харків. 12 січня. УНІАН. У проекті бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік закладено дефіцит в розмірі 17,7 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час кущової наради Харківської, Полтавської та Сумської областей з питань пенсійного реформування в рамках проведення публічного громадського обговорення системи соціально-економічних реформ повідомив голова правління Пенсійного фонду України Борис ЗАЙЧУК.

Б.ЗАЙЧУК підкреслив, що за умови проведення пенсійної реформи бюджет ПФУ вдасться вивести на бездефіцитний рівень у 2013 році.