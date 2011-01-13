У Харкові проходять змагання на Кубок Європи з лижних гонок

09:11, 13 січня 2011
Харьків
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Місто хоче стати зимовою столицею

Харків. 13 січня. УНІАН. У Харкові розпочалися змагання на Кубок Європи з лижних гонок у спринті.

Як передає кореспондент УНІАН, змагання, у яких беруть участь понад 100 найсильніших спортсменів з Білорусі, Росії та восьми регіонів України, проходять на лижній базі обласного спортивного комплексу «Темп» і триватимуть до 15 січня.

Промовляючи на урочистій церемонії відкриття змагань, заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген САВІН сказав: «Те, що нам довіряють вже в п`ятий раз проводити етап Кубка Європи, говорить, що Харків - одне з підготовлених і стабільних міст, що мають стадіон досить високого рівня для проведення таких змагань. Для нас це честь - проводити змагання такого рівня».

За його словами, Харків має перспективу стати центром підготовки зимових видів спорту в Україні.

«Ми зробимо Харків центром підготовки зимових видів спорту. Сьогодні у нас вже є стадіон, я думаю, з`явиться ще один, і Харків перетвориться на зимову столицю України. До Олімпіади-2022 ми станемо однією з найголовніших шкіл з підготовки українських спортсменів», - сказав Є.САВІН. 

За його словами, сьогодні в Харкові активно розвиваються такі популярні зимові види спорту, як гонки і біатлон. «Вже сьогодні ви бачите цей олімпійський центр для лижних гонок, і я сподіваюся, що в найближчому майбутньому з`явиться і центр підготовки біатлоністів», - відмітив Є.САВІН.

Коментуючи подію, 1-й віце-президент Федерації лижного спорту України Володимир МАЛЕЖИК відзначив якість підготовки лижних трас.

«На сьогоднішній день, - сказав В.МАЛЕЖИК, - мені дуже подобається стан стадіону. Я пройшов усю трасу і, враховуючи погодні умови, те, що два дні тримався мороз, і снігу додали гармати, я вважаю, що все йде на рівні європейського стандарту».

Лижні змагання проходять під патронатом голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА та Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА.

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