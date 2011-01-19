Харківщині не загрожує дефіцит гречки

Харків. 19 січня. УНІАН. Гострий дефіцит гречки в Росії впливає на український ринок цього продукту. Тим не менше, в Харківській області є запаси як крупи, так і зерна, що дозволить уникнути гострої нестачі гречки в торгових мережах і на ринках. Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«Ми зможемо продавати харків`янам свою крупу як мінімум до кінця травня. З точки зору коливань цін, то які б ціни не встановлювали переробники, у нас є обмеження торговельної надбавки, торговці не збираються заробляти на цьому, а покупець має право вибрати, яку гречку йому взяти. У супермаркетах, як і раніше, є вагова крупа за нормальною ціною», - прокоментував ситуацію начальник управління розвитку споживчого ринку облдержадміністрації Олександр ПЕНСЬКОЙ.

За його словами, на даний момент близько 2 тисяч тонн зерна гречки є на Дворічанському елеваторі, що дозволить після переробки випустити на ринок близько 1 тисячі тонн крупи. Також свої запаси є і в інших підприємств Харківщини. Всього жителі області споживають 6 тисяч тонн гречаної крупи на рік.