На Харківщині посилено заходи безпеки у зв’язку з терактом у «Домодєдово»

Харків. 25 січня. УНІАН. Харківські прикордонники у зв’язку з терактом у московському аеропорті «Домодєдово» посилили заходи безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після міжвідомчої наради керівників правоохоронних органів та органів виконавчої влади Харківської області з питань боротьби з незаконним обігом наркотиків повідомив начальник Харківського прикордонного загону Віктор МЕЛЬНИЧЕНКО.

«На сьогодні проведені наради, посилено охорону державного кордону, посилено прикордонний контроль і режимні заходи, які ми проводимо спільно з працівниками міліції, Службою безпеки, службами безпеки аеропортів», - сказав В.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він підкреслив, що посилення мір безпеки стосуватиметься не тільки Міжнародного аеропорту «Харків», але й залізниці та автомобільного транспорту.

За словами В.МЕЛЬНИЧЕНКА, прикордонники спільно з працівниками міліції проводять кінологічні догляди багажних відділень та підозрілих предметів.

Крім цього, поза пунктами пропуску в Харківському прикордонному загоні збільшено кількість технічних засобів, котрі допомагають виявляти та припиняти незаконні спроби перетину державного кордону.