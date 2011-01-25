На Харківщині посилено заходи безпеки у зв’язку з терактом у «Домодєдово»
В аеропорту, на залізниці та автошляхах
Харків. 25 січня. УНІАН. Харківські прикордонники у зв’язку з терактом у московському аеропорті «Домодєдово» посилили заходи безпеки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після міжвідомчої наради керівників правоохоронних органів та органів виконавчої влади Харківської області з питань боротьби з незаконним обігом наркотиків повідомив начальник Харківського прикордонного загону Віктор МЕЛЬНИЧЕНКО.
«На сьогодні проведені наради, посилено охорону державного кордону, посилено прикордонний контроль і режимні заходи, які ми проводимо спільно з працівниками міліції, Службою безпеки, службами безпеки аеропортів», - сказав В.МЕЛЬНИЧЕНКО.
Він підкреслив, що посилення мір безпеки стосуватиметься не тільки Міжнародного аеропорту «Харків», але й залізниці та автомобільного транспорту.
За словами В.МЕЛЬНИЧЕНКА, прикордонники спільно з працівниками міліції проводять кінологічні догляди багажних відділень та підозрілих предметів.
Крім цього, поза пунктами пропуску в Харківському прикордонному загоні збільшено кількість технічних засобів, котрі допомагають виявляти та припиняти незаконні спроби перетину державного кордону.