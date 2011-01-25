В середу на сході можливий сніг

Харків. 25 січня. УНІАН. У середу по всій Україні збережеться морозна погода.

Як повідомили УНІАН у Укргідрометцентрі, 26 січня в країні мінлива хмарність, без опадів, лише в західних, східних областях та в Криму - сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці у північних, центральних та південних областях подекуди туман. Вітер північний (у західній частині - південний), 5-10 м/с, в Криму та Карпатах - місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 9-14° морозу, при проясненнях - 15-20°, в Криму, Приазов`ї, на Волині, Львівщині та Закарпатті - 3-8° морозу, вдень - 2-7° морозу, на півночі Лівобережжя - до 10° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі - 0-2° морозу, вдень - 1-3° тепла.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 9-14°, вдень - 2-7° морозу.

У Києві без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 10-12°, вдень - 3-5° морозу.