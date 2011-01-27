Наклав на себе руки голова Тавільжанки

Харків. 27 січня. УНІАН. Покінчив життя самогубством сільський голова селища Тавільжанка Дворічанського району Харківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, повідомлення про те, що в домоволодінні за місцем свого мешкання у селищі Тавільжанка Дворічанського району виявлено труп чоловіка, надійшло до Дворічанського райвідділу міліції 26 січня об 11.00.

Під час слідчо-оперативних заходів було встановлено, що 45-річний чоловік покінчив життя самогубством через повішення. Дружина загиблого розповіла правоохоронцям, що її чоловік останнім часом знаходився у депресивному стані.

На тіло загиблого не виявлено видимих ознак насильницької смерті, повідомили в ЦЗГ.