У Харкові затримали начальника відділу податкової міліції

11:13, 28 січня 2011
Харьків
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Підозрюється у хабарництві

Харків. 28 січня. УНІАН. Працівники прокуратури області та Управління СБУ в Харківській області за хабарництво затримали першого заступника начальника державної податкової інспекції – начальника відділу податкової міліції одного з районів Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт прокуратури Харківської області.

Слідчі встановили, що посадовець отримав хабар у розмірі 5 тис. грн. за непроведення стосовно підприємства оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення взаємовідносин з іншими суб’єктами господарювання, які є фіктивними та ухиляються від оподаткування, за непроведення роботи з документування злочинної діяльності посадових осіб підприємства і ненадання цієї інформації до відділу податкового контролю юридичних осіб для подальшого нарахування штрафних санкцій.

У справі триває слідство. Слідчий відділ прокуратури області порушив кримінальну справу за фактом отримання хабара особою, яка займає відповідальне становище, за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.

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