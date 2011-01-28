У Харкові затримали начальника відділу податкової міліції

Харків. 28 січня. УНІАН. Працівники прокуратури області та Управління СБУ в Харківській області за хабарництво затримали першого заступника начальника державної податкової інспекції – начальника відділу податкової міліції одного з районів Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт прокуратури Харківської області.

Слідчі встановили, що посадовець отримав хабар у розмірі 5 тис. грн. за непроведення стосовно підприємства оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення взаємовідносин з іншими суб’єктами господарювання, які є фіктивними та ухиляються від оподаткування, за непроведення роботи з документування злочинної діяльності посадових осіб підприємства і ненадання цієї інформації до відділу податкового контролю юридичних осіб для подальшого нарахування штрафних санкцій.

У справі триває слідство. Слідчий відділ прокуратури області порушив кримінальну справу за фактом отримання хабара особою, яка займає відповідальне становище, за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.