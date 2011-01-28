Жінка, яку з маршрутки випнув водій, зламала руку

Харків. 28 січня. УНІАН. У Харкові водій маршрутного таксі випхнув з автівки пенсіонерку, яка з переломом руки потрапила до лікарні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, до чергової частини Дзержинського райвідділу міліції Харкова з приймального відділення 4-ї міської клінічної лікарні швидкої і невідкладної допомоги надійшло повідомлення про те, що до них звернулася мешканка міста Харкова, 1953 року народження, з тілесними ушкодженнями (переломом руки). Жінка стверджує, що її викинув з маршрутного таксі водій автівки.

Працівниками Дзержинського РВ було опитано свідків конфлікту, відтворено обстановку та обставини події. Наразі слідчим відділом Дзержинського РВ порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України. У справі триває слідство, повідомили в ЦЗГ.