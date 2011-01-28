КБ Морозова, ХКБД і завод Малишева вийшли з Концерну «Бронетехніка України»

Харків. 28 січня. УНІАН. Три провідні підприємства танкобудівної галузі вийшли зі складу Концерну «Бронетехніка України».

Про це повідомив кореспонденту УНІАН генеральний директор Концерну Павло ЦАРУК.

За його словами, зі складу Концерну «Бронетехніка України», який був створений у 1999 році, вийшли Казенні підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова» та «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування», а також Державне підприємство «Завод ім. Малишева».

П.ЦАРУК пояснив, що вихід цих підприємств зі структури Концерну «Бронетехніка України» зумовлений процесом змін у військово-промисловій галузі, зокрема указом Президента України про створення нового об`єднання «Укроборонпром».

Керівник повідомив, що збори Концерну, які відбулися цього тижня, задовольнили прохання цих трьох підприємств про вихід з його структури.

«Збори Концерну задовольнили прохання цих підприємств про вихід з його структури», - сказав П.ЦАРУК. Він пояснив, що, згідно з законом України, підприємство не може одночасно перебувати у двох або декількох об`єднаннях такого типу.

Коментуючи подію, гендиректор зазначив зокрема, що процес реорганізації галузі викликаний необхідністю об`єднати в одне ціле розробників техніки, виробників і тих, хто просуває її на ринок.

П.ЦАРУК повідомив, що зі складу Концерну «Бронетехніка України» вийшли також іще кілька підприємств, зокрема, Харківське агрегатно-конструкторське бюро, Харківський завод «ФЕД», Черкаський «Фотоприлад», Ізюмський приладобудівний та Феодосійський оптичний заводи.

На знімку: новітній український танк «Оплот» - продукція харківських бронетанкобудівних підприємств.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА