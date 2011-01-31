В Лозівському районі міліціонер автомобілем збив жінку

Харків. 31 січня. УНІАН. На Харківщині автомобіль, яким керував інспектор державної служби охорони, прапорщик міліції, збив жінку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної міліції, ДТП сталося в селі Смирнівка Лозівського району. Службовим автомобілем «ВАЗ-21099» керував молодший інспектор Лозівського міського відділу державної служби охорони УДСО ГУ МВС України в Харківській області, прапорщика міліції, 1969 року народження.

Біля зупинки громадського транспорту водій «ВАЗ-21099» намагався об’їхати припаркований на узбіччі дороги автомобіль, в результаті чого на слизькій частині дороги службовий автомобіль став некерований і почав рухатись у напрямку дороги, де знаходились валізи мешканки с. Смирнівка, 1987 р.н. Остання кинулась рятувати валізи і отримала тілесні ушкодження від удару крилом автомобіля та була доставлена до Лозівської лікарні.

За зовнішніми ознаками водій службового автомобіля перебував у тверезому стані. Наразі проводиться службове розслідування, повідомили у прес-службі.