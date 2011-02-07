Генконсул Росії виступає за розширення регіональних зв'язків

Харків. 7 лютого. УНІАН. Регіональні зв`язки є сьогодні основним напрямком міждержавних російсько-українських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам Генеральний консул РФ у Харкові Всеволод ФІЛІПП, коментуючи підсумки наради керівництва Харківської області з представниками Генконсульства РФ у м. Харкові, на якій обговорювалися питання співробітництва та взаємодії протягом 2010 року та про подальші плани роботи на 2011 рік.

«Регіональні зв`язки є сьогодні основним напрямком міждержавних російсько-українських відносин. Процес укладання двосторонніх угод, договорів йде постійно», - сказав В.ФІЛІПП.

За словами дипломата, Харківська область займає активну позицію в процесі зміцнення і розширення міжрегіональних зв`язків: на сьогодні близько 4 проектів, ініційованих Харківщиною, знаходиться на узгодженні у відповідних структурах влади Росії. При цьому він наголосив на актуальності створення відповідної правової бази для розширення співпраці.

«Для співпраці Харківської області із суб`єктами Російської Федерації повинна існувати правова база. Її Харківська область створює постійно, і перш ніж співпраця входить у свою практичну площину, укладаються відповідні угоди. На даний момент, наскільки я знаю, близько чотирьох проектів направлені у відповідні суб`єкти Російської Федерації на узгодження», - сказав В.ФІЛІПП.