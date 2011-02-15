Янукович ставить завдання реформування ракетно-космічної галузі

Харків. 15 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що ракетно-космічна галузь України потребує реформування та модернізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Харкові у ході розширеного засідання Регіонального комітету з економічних реформ після відвідування науково-виробничого підприємства «Хартрон-Аркос», яке спеціалізується на виробництві систем керування ракетних комплексів і космічних апаратів.

Президент наголосив, що Харків – «це мозковий центр ракетної галузі, і не тільки України», «це центр машинобудування».

За словами В.ЯНКОВИЧА, необхідно значну увагу звернути на розвиток саме цих галузей, оскільки саме тут можливе найшвидше впровадження інноваційних технологій.

На його думку, у країні необхідно створити належні умови для впровадження інноваційних технологій у виробництво, розширити внутрішній ринок споживання за рахунок розвитку машинобудівного комплексу.

Він вважає, що розвиток вітчизняного машинобудування дозволить поліпшити рівень благополуччя громадян, а також підвищить міжнародний престиж України.

«Нам треба зробити власний найсучасніший ракетний комплекс, і ми це зробимо», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Перед початком розширеного засідання Регіонального комітету з економічних реформ ведучий оголосив про присутність на засіданні Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Через певний час ведучий виправив помилку і оголосив про присутніть на зібранні Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.