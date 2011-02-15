Янукович: є необхідність реформування місцевого самоврядування
13:38, 15 лютого 2011Харьків
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Потрібні пропозиції
Харків. 15 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний у необхідності модернізації системи місцевого самоврядування та управління регіонами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Харкові на розширеному засіданні Регіонального комітету з економічних реформ.
«Модернізація системи місцевого самоврядування, управління регіонами – це питання, яке зараз стоїть попереду», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Президент закликав керівництво регіонів висувати відповідні пропозиції. «Я чекаю пропозиції від регіонів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
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