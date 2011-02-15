Ярославський вважає успішним приватно-державне партнерство в підготовці до Євро-2012

Харків. 15 лютого. УНІАН. Генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент компанії DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ вважає успішним приватно-державне партнерство в процесі підготовки України до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ висловив сьогодні у Харкові під час розширеного засідання Регіонального комітету з економічних реформ, яке пройшло під головування Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

За словами О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, процес успішного партнерства можна проілюструвати на прикладі цифр, що показують розміри внесених інвестицій у головні об’єкти до Євро-2012 у Харкові, зокрема, в міжнародний аеропорт і стадіон «Металіст».

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ повідомив, що в реконструкцію аеропорту «Харків», яка «фактично завершується», і який, на його думку, стане «одним з найкращих аеропортів України», держава вкладає близько 1 млрд. 100 млн. грн., 400 млн. грн. з яких надійшло, а решту виконавці проекту сподіваються отримати до кінця року. Група DCH, яка реалізує в Харкові проекти до Євро-2012, вклала в аеропорт (спорудження нового і тимчасового терміналів, реконструкція історичного приміщення аеровокзалу і впорядкування привокзальної площі) близько 700 млн. грн.

На реконструкцію стадіону «Металіст», повідомив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, від приватного інвестора надійшло близько 240 млн. грн., від держави – 520 млн. грн.

Він зазначив, що наведені цифри засвідчують достатню «паритетність» процесу фінансування приватного інвестора і держави, і висловив задоволення від цього.

Говорячи про підготовку Харкова до Євро-2012 у Харкові, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ наголосив на готовності таких, зокрема, об’єктів, як тренувальна база ФК «Металіст», що сьогодні «вже здана», дитяча футбольна академія ФК «Металіст», приміщення і поля якої також будуть надані організаторам футбольного форуму.

«Харків готується семимильними кроками до цієї грандіозної події», - запевнив Президента і присутніх О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.