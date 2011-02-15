Добкін передав Януковичу прохання від ветеранів

Харків. 15 лютого. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН передав Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ прохання ветеранських організації Харківщини відхилити законопроект №7562 «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний лист М.ДОБКІН передав В.ЯНУКОВИЧУ у ході розширеного засідання у Харкові Регіонального комітету з економічних реформ.

Як повідомляв УНІАН, з 26 січня у Харкові на площі Свободи представники чорнобильських ветеранських організацій проводять акцію з вимогою до влади зберегти їхні соціальні пільги. Учасники акції вимагають не ухвалювати зареєстрований 14 січня у Верховній Раді законопроект №7562 «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду», згідно з яким, за словами активістів, «урізаються пільги чорнобильців, дітей війни, ветеранів праці, ветеранів силових структур та інших».

Перед приїздом В.ЯНУКОВИЧА до Харкова Координаційна рада з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за участю громадських організацій ветеранів, інвалідів та дітей війни ухвалила рішення призупинити проведення публічних акцій чорнобильців на площі Свободи до вирішення питання про недопущення змін законодавства про соціальні гарантії.