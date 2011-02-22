У Харкові зареєстровано 69 випадків захворювання свинячим грипом

Харків. 21 лютого. УНІАН. У Харкові з початку року лабораторно підтверджено 69 випадків захворювання на пандемічний (свинячий) грип.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської санітарно-епідеміологічної станції, після лікування у стаціонарах частина хворих виписана в задовільному стані, інші – продовжують лікування.

За результатами вірусологічних досліджень у місті встановлена циркуляція вірусів грипу А1, А2, В, парагрипу, РС-, аденовірусів та мікст-віруси. Протягом тижня зареєстровано 1902 випадки захворювання (темп росту в порівнянні з попереднім тижнем становить 9,0%). Питома вага хворих дітей до 18 років на 7 тижні склала 32%.

Зважаючи на відсутність більше 30% учнів, навчально-виховний процес призупинений в чотирьох класах різних шкіл міста. Але в цілому показники захворюваності всього населення нижче в 1,9 рази середньосезонного рівня та в 4,3 рази показника епідемічного порогу.

Станом на 21 лютого по Харкову щеплено 20791 особа. Фахівці міськрайСЕС постійно здійснюють моніторинг захворюваності серед учнів ПТУ, технікумів, проводять огляди студентів після повернення з канікул.

Як повідомляв УНІАН, з початку року в Харкові зафіксований один летальний випадок від ускладнень під час хвороби на «свинячий» гри.