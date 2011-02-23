У Харкові з трьох барикад пікетують сесію міськради

Харків. 23 лютого. УНІАН. У Харкові представники Комуністичної партії України, ВО «Свобода» та громадського об’єднання «Зелений фронт» пікетують сесію Харківської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, усі три мітинги відбуваються окремо один від одного. У цілому в акціях беруть учать близько 70 осіб.

Представники «Зеленого фронту», тримаючи транспарант «Руки геть від лісу», «Лісопарку – статус ландшафтного природного парку», вимагають заборонити продаж землі та знесення зелених насаджень у харківському парку ім. Горького. Також активісти вимагають не проводити реконструкцію парку, яку запланувала міська влада, оскільки це, на їхню думку, призведе до значної вирубки дерев.

Представники КПУ вимагають не підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги і пенсійний вік для громадян. За словами активістів, це суперечить передвиборчим обіцянкам, із якими перемогли на виборах представники нинішньої влади. Крім цього, комуністи виступають проти встановлення пам’ятної дошки Патріархові Української греко-католицької церкви Йосипу Сліпому, урочиста церемонія відкриття й освячення якої відбулася 22 лютого.

Активісти ВО «Свобода» вимагають визнати сімейний гуртожиток по вул. Гвардійців Широнінців, 41-Б «безхозним майном» та взяти його на облік, а також розпочати процедуру переведення його в комунальну власність для того, щоб його мешканці (близько 100 сімей) змогли у майбутньому приватизувати свої помешкання.

Сьогодні розпочала роботу 5-а чергова сесія Харківської міської ради 6-го скликання, на порядок денний якої, за інформацією сайту МР, винесено 68 питань і «Різне».