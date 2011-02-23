Прокурор розбереться з продавцем книги Гітлера у Харкові

Харків. 23 лютого. УНІАН. Прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ порушив кримінальну справу за фактами продажу книг Адольфа Гітлера «Mein Kampf» («Моя боротьба») та Владіміра Істархова «Удар русских богов».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор повідомив на сесії Харківської міської ради, виступаючи з інформацією про стан дотримання законності та про стан злочинності на території Харкова.

За його словами Є.ПОПОВИЧА, факти продажу цієї книги в Харкові були зафіксовані правоохоронцями.

Коментуючи подію, прокурор сказав в інтерв’ю УНІАН, що названі книги були виявлені на лотках у приватного підприємця. «Загалом вилучено 23 примірники книги ««Mein Kampf» і 27 екземплярів «Удар русских богов», - сказав Є.ПОВОВИЧ.

На запитання, чи встановлено, як давно продаються книги цих авторів, він зазначив, що раніше правоохоронці зафіксовали одиничний продаж, на що було «складено прокурорське реагування».

Є.ПОПОВИЧ повідомив, що кримінальну справу порушено за ст. 300 Кримінального кодексу України (за розповсюдження творів, що пропагують культ насильства, жорстокості та расової, національної чи релігійної нетерпимості). У справі триває слідство, зазначив прокурор.