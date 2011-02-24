Росіянин отримав 5 років за контрабанду наркотиків

Харків. 24 лютого. УНІАН. У Харкові за контрабанду наркотиків на 5 років засуджено громадянина Російської Федерації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, вирок 42-річному мешканцю Московської області РФ виніс Ленінський районний суду міста Харкова.

Росіянина визнано винним та засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.305, ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України, на 5 років і 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією наркотичного засобу, що був предметом контрабанди, та з конфіскацією всього особистого майна.

За інформацією прес-служби, чоловік у травні 2009 року контрабандним шляхом у пасажирському поїзді сполученням «Донецьк - Москва» перевозив особливо небезпечний наркотичний засіб (каннабіс загальною вагою понад 456 грамів) через митний кордон України до Москви. У зоні дії митного поста «Харків-Пасажирський» поліетиленовий пакет з наркотичним засобом був виявлений прикордонниками і митниками у наволочці подушки та вилучений.