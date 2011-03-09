Харківщина подарувала Каневу унікальну колекцію видань «Кобзаря»

Харків. 9 березня. УНІАН. Харківщина подарувала Шевченківському національному заповіднику в Каневі унікальну колекцію видань «Кобзаря».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, колекцію було передано під час перебування делегації Харківщини на чолі з головою облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ у Каневі, де проходять урочистості з нагоди 197-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.

У подарунок Шевченківському національному заповіднику М.ДОБКІН та заступник губернатора Юрій САПРОНОВ передали унікальну колекцію дореволюційних, довоєнних та радянського періоду видань «Кобзаря» із 109 книг.

«Тарас Шевченко - це не тільки національне надбання України, він - один із символів незалежності нашої держави, - сказав М.ДОБКІН.

«Його твори, - зазначив керівник Харківщини, - знають і люблять далеко за межами нашої Батьківщини, і читають як в оригіналі, так і в перекладі на багатьох мовах світу, тому сміливо можна сказати, що для популяризації Україні більше, ніж Кобзар, на сьогодні не зробив ніхто. Ми не могли залишити колекцію зі 109 книг, виданих у різний час, в нашому місті і вирішили в день народження Кобзаря передати цю колекцію від імені всієї територіальної громади Харківської області національному меморіалу Шевченка».

За словами бізнесмена і мецената Ю.САПРОНОВА, про існування колекції він дізнався давно, і після розмови з новим керівником області було вирішено зберегти її для держави.

«Я дізнався про наявність у харківських колекціонерів такої Шевченкіани років 15 тому, і коли зовсім випадково ця колекція потрапила мені до рук, я показав її голові облдержадміністрації Михайлу ДОБКІНУ, і було вирішено, що ця колекція повинна стати надбанням всієї держави», - сказав Ю.САПРОНОВ.

«109 книг, зібрані в цю колекцію, - додав він, - не можуть просто залишитися в Харкові, хоча вони могли б прикрасити будь-яку бібліотеку. Вони обов`язково повинні були потрапити до меморіалу Шевченка в Каневі. Це - безцінна колекція».