Фельдман увійшов до фракції Партії регіонів

Харків. 16 березня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН увійшов до складу фракції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН.

Крім того, до фракції Партії регіонів увійшли депутати Антон ЯЦЕНКО та Степан ГЛУСЬ, які також були обрані до парламенту за списком Блоку Юлії Тимошенко.