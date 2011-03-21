ХАЗ може отримати замовлення на 64 літаки - Добкін

Харків. 21 березня. УНІАН. Харківське державне авіаційне виробниче підприємство отримати замовлення виробництво 64 літаків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Сьогодні у Харкові знаходяться представники однієї з українських компаній, яка зацікавлена в придбанні трьох літаків на нашому ХАЗі. При покупці цих літаків вони готові укласти контракт ще на сім машин, а після цього в перспективному плані - 54 літака для однієї з країн. Ця тема обговорювалася неодноразово з 2008 року, і сьогодні є вже реальні перспективи», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор наголосив, що Харківське державне авіаційне виробниче підприємство знаходиться в робочому стані та готове до виконання замовлень.

«Незважаючи на всі проблеми Харківське авіаційне підприємство за останні кілька років зуміло суттєво модернізувати виробничу базу, і, якщо порівняти аналогічні заводи в Києві та Харкові, то, на думку спеціалістів, можливості харківського заводу в плані виробництва набагато більші. У випадку появи замовлень, а ми всі над цим працюємо, Харківський авіаційний завод зможе швидко, без затримок, почати виробляти продукцію», - підкреслив М.ДОБКІН.

На знімку: літак Ан-74ТК-300Д виробництва Харківського авіазаводу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА