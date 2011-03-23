В Лозовій у власника Опеля відібрали гранату

17:03, 23 березня 2011
Харьків
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Місце і мета придбання встановлюються

Харків. 23 березня. УНІАН. Працівники карного розшуку лозiвського міліції вилучили у власника автомобіля «Опель Вектра», 42-річного мешканця села Чепіль Балаклійського району, гранату РГМ-11.

Як повідомляє сайт харківської обласної міліції, гранату було виявлено в салоні під час огляду автомобіля на території 1-го мікрорайону в Лозовій.

Вилучене направлено на дослідження. Місце і мета придбання встановлюються.

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