Майже половина українців готові протестувати (опитування)

Харків. 29 березня. УНІАН. Майже половина українців – 45,3% - заявляють про готовність брати участь в акціях протесту.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського дослідження на тему: «Протестні настрої українців», проведеного експертами Інституту Горшеніна.

Згідно з результатами опитування, більшість українців - 77,6% - висловили підтримку всеукраїнській акції протесту вчителів; кожний десятий опитаний - 10,8% - ставиться до даної акції байдуже, а 3,2% - засуджують її. Не знають про акцію протесту вчителів, яка пройшла в Україні, 8,4% респондентів.

При цьому, згідно з результатами опитування, 48,5% українців не готові брати участь в будь-яких акціях протесту. І майже така сама кількість опитаних - 45,3% - висловили готовність брати участь у подібних акціях. Важко відповісти на це запитання 6,2% респондентів.

Також, за даними Інституту Горшеніна, більше третини українців - 36% - заявили, що змусити взяти участь в акції протесту їх може зростання цін на товари і послуги. Для чверті опитаних - 25,8% - такою причиною може стати зарплата (пенсія, стипендія), що не вчасно виплачується, а для кожного п`ятого - 19,4% – відсутність роботи або загроза її втрати. Високий рівень корупції може змусити взяти участь в акціях протесту 17,1% опитаних, порушення громадянських прав і свобод – 14,8%, політична ситуація в країні – 7,7%. З інших причин можуть брати участь у подібних акціях 3,3% респондентів, а 7,3% - важко відповісти на це запитання. При цьому більше чверті українців - 26,1% - заявили, що не візьмуть участі в акціях протесту за жодних умов.

*** Дослідження проводилося 25-27 березня методом телефонного опитування. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 3,2%.