У Високому незаконно прихопили 76 земельних ділянок на суму 4,5 млн. грн.

Харків. 29 березня. УНІАН. Харківська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконної передачі в селищі Високе Харківського району у приватну власність 76 земельних ділянок загальною площею 11,4 га.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на Харківського міжрайонного прокурора, молодшого радника юстиції Артема СТЕПАНОВА.

Правоохоронці встановили, що питання передачі ділянок загальною вартістю понад 4,5 млн. грн. на розгляд сесії місцевої ради не виносилися й рішення з цього приводу не приймалися.

Кримінальна справа порушена за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення посадовими особами Височанської селищної ради, що спричинило тяжкі наслідки. Триває досудове слідство.