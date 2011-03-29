У Високому незаконно прихопили 76 земельних ділянок на суму 4,5 млн. грн.

14:41, 29 березня 2011
Харьків
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Прокуратура порушила справу

Харків. 29 березня. УНІАН. Харківська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконної передачі в селищі Високе Харківського району у приватну власність 76 земельних ділянок загальною площею 11,4 га.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на Харківського міжрайонного прокурора, молодшого радника юстиції Артема СТЕПАНОВА.

Правоохоронці встановили, що питання передачі ділянок загальною вартістю понад 4,5 млн. грн. на розгляд сесії місцевої ради не виносилися й рішення з цього приводу не приймалися.

Кримінальна справа порушена за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення посадовими особами Височанської селищної ради, що спричинило тяжкі наслідки. Триває досудове слідство.

 

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