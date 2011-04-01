У Харкові затримано підозрюваного у вбивстві киянина
00:18, 01 квітня 2011Харьків
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Винагорода за інформацію - 10 тис. грн.
Харків. 1 квітня. УНІАН. Працівники карного розшуку у Харкові затримали підозрюваного у вбивстві, за інформацію про місце знаходження якого було обіцяно винагороду в розмірі 10 тис. грн.
Як повідомила УНІАН прес-офіцер Голосіївського райуправління столичної міліції Юлія МУСТОШ, затримана особа у вересні минулого року на ґрунті неприязних відносин в парковій зоні Голосіївського району Києва насмерть забила камінням чоловіка без певного місця проживання. Стосовно затриманого органи дізнання проводять відповідні слідчі дії.
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