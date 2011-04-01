У Харкові затримано підозрюваного у вбивстві киянина

Харків. 1 квітня. УНІАН. Працівники карного розшуку у Харкові затримали підозрюваного у вбивстві, за інформацію про місце знаходження якого було обіцяно винагороду в розмірі 10 тис. грн.

Як повідомила УНІАН прес-офіцер Голосіївського райуправління столичної міліції Юлія МУСТОШ, затримана особа у вересні минулого року на ґрунті неприязних відносин в парковій зоні Голосіївського району Києва насмерть забила камінням чоловіка без певного місця проживання. Стосовно затриманого органи дізнання проводять відповідні слідчі дії.