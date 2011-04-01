Харківський аеропорт нарощує темпи будівництва нової смуги

Харків. 1 квітня. УНІАН. Харківський аеропорт нарощує темпи будівництва нової злітно-посадкової смуги.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти з підготовки Харкова до Євро-2012.

Станом на 30 березня 2011 року на об`єкті працює близько 60 чоловік і майже 40 одиниць техніки. За останній тиждень березня було розроблено 28 тис. кубометрів ґрунту, стабілізовано 9,4 тис. кв. м ґрунту, укладено 5,2 тис. кв. м ґрунто-цементної суміші і 6,7 тис. кв. м бетону марки «М100». В цілому виконано 36% робіт від затвердженого графіка реконструкції аеродромного комплексу аеропорту «Харків», на що з держбюджету виділено 548,9 млн. грн. Крім того, початі земляні роботи на будівництві авіаційно-диспетчерської вежі.

Згідно з повідомленням, активно тривають роботи на будівельних майданчиках об`єктів аеропорту, спорудження яких ведеться за рахунок коштів приватного інвестора - Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО. На сьогодні виконано 30% робіт з будівництва тимчасового терміналу. На об`єкті працює 63 особи і 6 одиниць техніки. Готовий фундамент, завершений монтаж основних металоконструкцій і даху будівлі. На будівництво вже виділено 17,9 млн. грн.

Без відставання від графіка тривають роботи з реконструкції старої будівлі аеропорту. В даний момент підходять до завершення проектні роботи з внутрішнього оздоблення майбутнього VIP-терминалу.

Довідка. УНІАН. Група DCH - одна з найбільших бізнес-групп України, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012. З 2007 року Група реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальний обсяг інвестицій у програму становить 251 млн. дол.