Прокуратура і СБУ знешкодили групу, яка виготовляла «гігантські обсяги» анаболіків

Харків. 1 квітня. УНІАН. Прокуратурою Харкова спільно зі Службою безпеки України припинено діяльність міжнародної злочинної групи, яка займалася придбанням, виготовленням та збутом в особливо великих розмірах анаболічних стероїдів - сильнодіючих лікарських засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ.

За його словами, у ході масштабної операції було, зокрема, проведено понад 20 обшуків, вилучено готової продукцію на суму близько 0,5 млн. дол., верстати та обладнання для виготовлення анаболічних стероїдів, пакувальна тара, друкарську продукцію (наклейки, голограми), а також засоби конспірації (десятки мобільних телефонів, комп’ютерна техніка).

Правоохоронцями затримано п’ятьох осіб – мешканців Харкова, Запоріжжя та Донецька, включаючи «організатора 1984 року народження».

Характеризуючи діяльність групи, Є.ПОПОВИЧ зазначив, що «обсяги колосальні», «знаємо, для яких нужд», «є спонсор цього проекту», продукція йшла в тому числі і «до сусідньої держави». За його словами, виявлено квартири, склади, орендовані в одному з НДІ приміщення, місце виробництва на одному з фармацевтичних підприємств Харкова. Сировина для виготовлення анаболіків, а також пакувальна тара контрабандно завозилася в Україну з однієї з країн Азії.

Крім 5 затриманих, які перебувають в ізоляторі тимчасового утримання, повідомив Є.ПОПОВИЧ, у полі зору прокуратури перебуває «велике коло осіб», підозрюваних у причетності до незаконного бізнесу.

За матеріалами СБУ прокуратурою Харкова порушені кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ст.321 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин). У справі тривають слідчі дії. Хід розслідування взято на контроль прокуратури області, повідомив Є.ПОПОВИЧ.