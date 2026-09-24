'Повертаємося в СРСР': Коломойський відповів, без чого буде найважче взимку

Також він розповів, як вирішувати ситуацію з тим, що росіяни атакують ТРЦ і великі магазини.

У зв’язку з атаками російських окупантів по Україні потрібно мати маленькі магазини замість великих торгівельно-розважальних центрів (ТРЦ), а також "валити" в села.

Таку думку у залі суду після ночі обстрілів висловив бізнесмен Ігор Коломойський, йдеться на TikTok-сторінці "ТСН". Він зауважив, що після такої ночі ситуація не схожа на рух Росії в бік миру. Коломойський підкреслив, що якщо дати росіянам список об’єктів, куди не стріляти, то вони скажуть: "Дякую, координати уточніть".

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Крім того, додав він, залишитися взимку без електрики - не так катастрофічно, як без води. "Треба валити. В села", - сказав бізнесмен.

Говорячи про постійні атаки ворога на великі ТРЦ, Коломойський зауважив, що потрібно розосереджувати торгівельні площі. "Маленькі магазинчики, маленькі базарчики. Повертаємося в СРСР. Якщо людина йде купувати хліб, вона йде до супермаркету. Навіщо їй іти до супермаркету? У нас біля будинку був хлібний магазин у підвальчику", - сказав він.

Очікування зими в Україні

Як повідомлялося, видання The Guardian зауважило, що з кінця серпня Київ перетворився на прифронтове місто, яке російські війська атакують і вдень, і вночі. Водночас попереду - зима, на яку, як пише видання, жителі столиці чекають із жахом. Тож багато киян замислюються над тим, щоб виїхати з міста хоча б тимчасово, якщо ситуація погіршиться.

Тим часом, Росія масово вербує білорусів на війну проти України. У оголошеннях вербувальників білорусам обіцяють величезні виплати, допомогу з кредитами, "анулювання судимостей" та прискорене отримання російського громадянства.

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