Міліція просить підмоги у пошуках зниклого журналіста

Харків. 6 квітня. УНІАН. Міліція створила електронну поштову скриньку для отримання анонімної інформації про зниклого харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Відтепер на електронну поштову скриньку rozshuk-anonim@ukr.net можна надіслати анонімну інформацію, що може сприяти розкриттю злочину та розшуку осіб, які можуть бути до нього причетні.

Як передавав УНІАН, головний редактор газети «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЄВ зник у серпні 2010 року. Встановлено, що 11 серпня він виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однак міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.

20 січня 2011 р. В.ФАРИННИК повідомив, що міліція оголосила у розшук людину, яка була разом із харківським журналістом В.КЛИМЕНТЬЄВИМ у день його зникнення.

За словами В.ФАРИННИКА, у пошуках зниклого журналіста правоохоронцям допомагають Національне аерокосмічне агентство Україна та Національне космічне агентство США (NASA). Супутникова техніка цих організацій допомагає «знайти певні транспортні засоби».

10 березня правоохоронці оголосили в розшук Дмитра УВАРОВА та Андрія КОЗАРА, які можуть бути причетні до зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.