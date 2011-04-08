Харківська область візьме участь у фестивалі «Слов'янська співдружність»

Харків. 8 квітня. УНІАН. Команда Харківської області візьме участь у Х Міжнародному фестивалі «Слов`янська співдружність», який відбудеться у червні в Краснодарському краї.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління у справах сім`ї та молоді ХОДА Ларису КОЗЛОВУ

За її словами, підготовка команди Харківської області вже розпочалася.

«1 квітня у нас було засідання оргкомітету, ми підготували проект листа на наші університети, щоб вони брали активну участь. Ми розраховуємо створити команду з 10-15 осіб, щоб були представлені всі напрямки - і духовність, і творчість, і волонтерство. Ми хочемо задіяти тематику Євро-2012, а також зробити відеоролик, присвячений 20-річчю Незалежності України. У нас великі плани, будемо спільно все це реалізовувати», - сказала Л.КОЗЛОВА.