Харківщина отримала на посівну понад 300 млн. грн. кредитів

Харків. 15 квітня. УНІАН. Харківська область отримала 261 млн. грн. банківських кредитів і 52 млн. грн. кредитів з Аграрного фонду на проведення весняної посівної кампанії.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

Він відзначив, що цього року як ніколи сильна підтримка держави. Виділені пільгові мінеральні добрива та пільгове паливо, які необхідні аграріям області для успішного проведення весняно-польових робіт. На сьогодні паливо, мінеральні добрива та засоби захисту рослин заготовлено у достатній кількості.

«За цих умов ми маємо успішно провести весняно-польові роботи, тому що чудово розуміємо, що в 2011 році ми повинні показати, що сільгоспвиробники Харківської області можуть бути в числі перших регіонів в Україні і посідати провідні місця, яких гідна наша область», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.