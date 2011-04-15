Ярославський виділяє на благоустрій території довкола Kharkiv Palace 30 млн. грн.

Харьков. 15 апреля. УНИАН. Группа DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО, генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, планирует вложить 30 млн. грн. в облагораживание территории, прилегающей к 5-звездочному отелю Kharkiv Palace.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе DCH, реализующей проекты к проведению в Харькове матчем финальной части континентального первенства по футболу 2012 года.

По информации пресс-службы, на прилегающей к отелю территории будут установлены: парковые светильники, лавочки, урны, ряд арт-объектов. Кроме того, будет реконструирован тротуар вдоль гостиничного комплекса на ул. Тринклера и ул. Правды – он будет расширен до 9 метров и выстлан гранитом.

Запланированный комплекс работ предполагает также благоустройство общегородской территории – в частности, оформление входа на станцию метро «Госпром», реконструкцию инженерных сетей метрополитена, ремонт фасада северного корпуса университета им. Каразина, реконструкцию подпорных стен здания, восстановление лестницы парадного входа в вуз, гранитное омощение площади между территорией гостиницы и пл. Свободы, а также освещение ул. Тринклера и ул. Правды.

На время строительства гостиницы по проекту планируются изменения в транспортной развязке на пл. Свободы: уже сегодня есть приказ горисполкома о переносе остановки маршрутных такси в сторону здания университета им. Каразина. Строительство нового остановочного павильона будет осуществляться за счет DCH. Его установка осуществляется на 15 апреля.

Как сообщал УНИАН, отель Kharkiv Palace возводится на одной из самых больших площадей Европы – пл. Свободы. Общая сумма инвестиций в его строительство составит $100 млн. Работы на объекте будут завершены в декабре 2011 года. Во время проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012), согласно подписанному с УЕФА договору, в Kharkiv Palace будет находится штаб-квартира европейского футбольного союза. Здесь же будут проживать целевые группы (так называемая «семья») УЕФА.