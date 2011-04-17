Металіст виходить на друге місце

Харків. 18 квітня. УНІАН. У матчі 25-го туру Чемпіонату України з футболу в Прем’єр-Лізі харківський Металіст завдав поразки київському Арсеналу.

Матч, що пройшов у суботу на стадіоні «Металіст», завершився з рахунком 2:1 на користь харків’ян.

Обидва голи у ворота Арсеналу забив Олійник (12, 24).

Склад Металіста: Дишленкович, Романчук (Шарпар, 46), Обрадович, Папа Гуйє, Вільягра, Валяєв, Едмар, Хав`єр, Олійник, Тайсон (Шелаєв, 45), Девіч (Крістальдо, 84). Запас: Старцев, Воробей, Березовчук, Крістальдо, Ткачов

Набравши у 25 турах 50 очок, Металіст зрівнюється за очками з київським Динамо, але за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м’ячів посідає 2-ге місце в Турнірній таблиці чемпіонату.

Чи залишаться харків’яни на другій сходинці, вирішить гра Динамо із Зорею, яка відбудеться в понеділок, 18 квітня, у Києві.