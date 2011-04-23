Погода на Великдень

Харків. 23 квітня. УНІАН. Завтра, 24 квітня, в Україні очікується тепла й без опадів погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, окремі невеликі короткочасні дощі будуть лише на крайньому заході країни та в Криму.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, в Криму та Приазов`ї - північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, в Карпатах, східних областях та південній частині, крім узбережжя морів, від 1° морозу до 4° тепла; вдень 16-21°, в Карпатах, Криму та Приазов”ї 11-16°.

У Києві та Київській області на Великдень без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі по області 4-9° тепла, вдень 16-21°; у столиці вночі 7-9° тепла, вдень 18-20°.