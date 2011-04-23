До Харкова прибув Благодатний вогонь

Харків. 23 квітня. УНІАН. На Харківщину прибув Благодатний вогонь.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в аеропорту «Харків» приземлився літак, на якому губернатор Михайло ДОБКІН доставив на Харківщину Благодатний вогонь. Сьогодні вночі цей символ великого християнського свята потрапить в усі церкви і храми Харківської області.

В аеропорту М.ДОБКІНА зустріли представники духовенства, а також голова обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, інші представники влади, мешканці Харкова.

Від лампади, привезеної М.ДОБКІНИМ, представники духовенства та глави 5 прилеглих до Харкова районів області (Зміївський, Харківський, Печенізький, Чугуївський, Дергачівський) запалили свічки, які вони повезуть далі, щоб православна святиня якомога швидше потрапила у всі куточки області. М.ДОБКІН доставить Благодатний вогонь до Благовіщенського кафедрального собору.

Ступивши на харківську землю, керівник області поділився своїми враженнями від великого таїнства сходження Благодатного вогню: «Цього року він зійшов дуже швидко, і це є дуже доброю ознакою. А якщо врахувати, що в п`ятницю в Єрусалимі йшов сильний дощ, майже град, що досить рідко буває і є для цих місць Божою благодаттю, то можна вважати, що у нас цього року все повинно бути добре. Попереду нас чекає лише порятунок і хороші вісті», - сказав М.ДОБКІН.

Він висловив подяку Блаженнішому Митрополиту Володимиру та Митрополиту Никодиму за дане ними благословення на цю поїздку і відзначив теплий прийом, наданий харківській делегації патріархом Єрусалимським.