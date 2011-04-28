На Харківщині засіяно 93% запланованих площ

Харків. 28 квітня. УНІАН. Аграріями Харківської області на сьогодні засіяно 246 тис. га ранніх зернових, і разом з іншими посівами у весняному комплексі польових робіт це становить 93% від запланованих площ.

Як передає кореспондент УНИЇАН, про це повідомив у програмі обласного радіо заступник голови Харківської облдержадміністрації Віталій АЛЕКСЕЙЧУК.

«Якщо говорити про райони, то такі, як Красноградський, Зачепіловський, Золочевський, Боровськой, Чугуївський, давно закінчили проведення весняних ранніх польових робіт і провадять роботи з посіву цукрового буряка, соняшнику, кукурудзи та інших культур», - сказав В.АЛЕКСЕЙЧУК.

За його словами, складність весняно-польових робіт цього року полягає в тому, що весь комплекс робіт необхідно виконувати одночасно. «Опади дали змогу значно поліпшити вологу в метровому шарі ґрунту, але це наклало свою особливість - сьогодні незрозуміло де ранні, а де пізні посіви, тому що прийшов час сіяти і соняшник, і кукурудзу, а в той же час треба сіяти ячмінь, овес, горох і цукровий буряк, тобто весь комплекс робіт наклався одночасно», - зазначив В.АЛЕКСЕЙЧУК.

Тому, наголосив він, «сьогодні велике навантаження на техніку і на керівників господарств по організації проведення весняно-польових робіт».