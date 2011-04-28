У п’ятницю стане ще тепліше

Харків. 28 квітня. УНІАН. Завтра, 29 квітня, в Україні утримається тепла й сонячна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, невеликий короткочасний дощ очікується лише в Криму та Приазов`ї, а вдень і в північних областях місцями.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, в південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°, в Криму та на узбережжі морів 14-19°; в гірських районах вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та Київській області вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 6-11°, вдень 20-25°; у Києві вночі 9-11°, вдень 22-24°.

Крім того, синоптики попереджають, що 29 квітня в Україні переважатиме висока (4 класу), а 30 квітня - 1 травня в більшості північних, центральних, західних областей та на Миколаївщині надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.